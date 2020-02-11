Уволены двое чиновников от здравоохранения в китайской провинции, откуда вышел коронавирус

Сразу два высокопоставленных чиновника комиссии по здравоохранению провинции Хубэй сняты со своих постов. Об этом сообщает во вторник телеканал CGTN.

«Чжан Цзинь был партийным секретарем комиссии по здравоохранению провинции Хубэй, а Лю Инцзы был директором провинциальной комиссии по здравоохранению», – уточняет издание.







Обе должности займёт недавно назначенный член постоянного комитета КПК в Хубэй, замглавы Национальной комиссии здравоохранения Ван Хешен.

СМИ неоднократно сообщали, что об опасном вирусе в столице провинции, городе Ухань, стало известно ещё в конце декабря 2019 года. Однако региональные власти не предприняли необходимых мер. Карантин в городе был объявлен только в конце января. 7 февраля стало известно, что врач-офтальмолог Ли Вэньлян, который первым заметил вспышку коронавируса и позднее заразился им, скончался. После того, как медик сообщил в соцсетях об опасной находке, его вызвали в полицию из-за распространения «ложных сведений, которые нарушили общественный порядок». И заставили подписать документ, что он больше не будет распространять «слухи».





В конце января мэр Уханя Чжоу Сянван заявил, что информация о новой инфекции замалчивалась в соответствии с требованиями законов. Городские власти не имели права ее раскрывать.

По состоянию на конец понедельника число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42 638 человек, смертельный исход зафиксирован в 1 016 случаях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР. Из 108 умерших в минувший понедельник, 103 человека являлись жителями провинции Хубэй.

«Фонтанка» ранее рассказывала, как выглядит карантин по коронавирусу в Петербурге и в Китае.