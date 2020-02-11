Сожжённая на Бабушкина «КИА», зацепившая две машины, принадлежала налоговому инспектору

«Фонтанка» выяснила, что сгоревшая в Невском районе «КИА», от которой загорелись ещё две машины, принадлежала 29-летнему главному инспектору ФНС Ленобласти. 11 февраля в ГУ МВД по Петербургу сообщили, что уже ищут поджигателя, который попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Накануне мы писали о ночном пожаре на улице Бабушкина. Горели три автомобиля – «КИА», «Хёндэ», «Фольксваген». Сильнее всех пострадал первый (выгорел моторный отсек), второй чуть меньше. Общий ущерб превысил два миллиона.

По данным «Фонтанки», камеры видеонаблюдения засняли момент перед пожаром. На нём неизвестный мужчина около двух ночи проходит в сторону парковки у дома №105/2, а через десять минут возвращается обратно. С места изъяты фрагменты обгоревшего пластика. Вероятного поджигателя ищут.



