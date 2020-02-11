Катар введет электронную версию паспорта болельщика на ЧМ-2022

Организационный комитет чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре введет паспорта болельщиков (Fan ID), как это было в России на ЧМ-2018. Как сообщает во вторник, 11 февраля, РИА Новости со ссылкой на главу организации по подготовке мундиаля Хасана ат-Тавади, главное отличие в том, что удостоверение будет цифровым.

«В 2018 году Россия выдавала болельщикам удостоверения Fan ID, которые служили в качестве точки въезда и замены виз для болельщиков, которые хотели приехать на турнир. Мы хотим усовершенствовать эту идею, оцифровать эти удостоверения. Мы не хотим, чтобы это был только билет в Катар, но чтобы это удостоверение стало воротами получить впечатления от Катара», — подчеркнул ат-Тавади.

Напомним, что Катар стал первой арабской страной, которая примет футбольный чемпионат мира.



