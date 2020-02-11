«Нам приходится». Наращивать США ядерный потенциал вынуждают Россия и Китай, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объяснил готовность наращивать ядерный потенциал страны действиями Китая и России. Заявление прозвучало в ходе выступления перед американскими губернаторами в Вашингтоне.

«Нам приходится увеличивать расходы, учитывая то, что делают Китай и Россия», – цитирует «Коммерсант» американского лидера.

При этом Трамп выразил уверенность, что и Москва, и Пекин не хотят вести гонку вооружений в этой сфере.

«И Россия, и Китай хотят вести переговоры, чтобы остановить это сумасшествие: выделение многих миллиардов долларов на ядерное оружие», – добавил президент США. Но пока соглашения по прекращению гонки атомных вооружений нет, Штатам «нужно располагать самым мощным ядерным арсеналом в мире», цитирует Трампа «Интерфакс».





После выхода России и США из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. – Прим. ред.) осенью 2019 года американский лидер заявлял о необходимости трёхстороннего соглашения об ограничении разработок ядерного вооружения.

«Это очень дорого и опасно, очень, очень опасно», – говорил Дональд Трамп четыре месяца назад. Тогда же американский лидер уточнял, что на данный момент США являются обладателем самого мощного ядерного арсенала в мире, Россия – вторая в данной сфере, а Китай – третий.

Летом 2019 года Совет Федерации одобрил одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Один из участников подготовки «базового договора» о ядерном разоружении США и СССР (РСМД. – Прим. ред.), переводчик Михаила Горбачёва Павел Палажченко в интервью «Фонтанке» объяснял, какие риски несёт отказ от соглашения и почему поиск компромисса в вопросе ограничения распространения ядерного оружия становится проблемой следующих руководителей двух ядерных держав.

На том же выступлении в Вашингтоне Дональд Трамп также заявил, что у США много «супербыстрых ракет».

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их – супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, «потому что у России есть нечто подобное», – цитирует Трампа «Интерфакс».







Американский лидер уверен, что разработки такого оружия в России были спровоцированы прежней администрацией Белого дома при президенте Бараке Обаме.