Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 63.77р
69.82р
12:18 11.02.2020
Расширенный поиск

Власть
11.02.2020 10:16
Печать

«Нам приходится». Наращивать США ядерный потенциал вынуждают Россия и Китай, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объяснил готовность наращивать ядерный потенциал страны действиями Китая и России. Заявление прозвучало в ходе выступления перед американскими губернаторами в Вашингтоне.

«Нам приходится увеличивать расходы, учитывая то, что делают Китай и Россия», – цитирует «Коммерсант» американского лидера.

При этом Трамп выразил уверенность, что и Москва, и Пекин не хотят вести гонку вооружений в этой сфере.

«И Россия, и Китай хотят вести переговоры, чтобы остановить это сумасшествие: выделение многих миллиардов долларов на ядерное оружие», – добавил президент США. Но пока соглашения по прекращению гонки атомных вооружений нет, Штатам «нужно располагать самым мощным ядерным арсеналом в мире», цитирует Трампа «Интерфакс».


После выхода России и США из договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД. – Прим. ред.) осенью 2019 года американский лидер заявлял о необходимости трёхстороннего соглашения об ограничении разработок ядерного вооружения.

«Это очень дорого и опасно, очень, очень опасно», – говорил Дональд Трамп четыре месяца назад. Тогда же американский лидер уточнял, что на данный момент США являются обладателем самого мощного ядерного арсенала в мире, Россия – вторая в данной сфере, а Китай – третий.

Летом 2019 года Совет Федерации одобрил одобрил закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Один из участников подготовки «базового договора» о ядерном разоружении США и СССР (РСМД. – Прим. ред.), переводчик Михаила Горбачёва Павел Палажченко в интервью «Фонтанке»  объяснял, какие риски несёт отказ от соглашения и почему поиск компромисса в вопросе ограничения распространения ядерного оружия становится проблемой следующих руководителей двух ядерных держав.

На том же выступлении в Вашингтоне Дональд Трамп также заявил, что у США много «супербыстрых ракет».

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их – супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», – сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, «потому что у России есть нечто подобное», – цитирует Трампа «Интерфакс».


 

Американский лидер уверен, что разработки такого оружия в России были спровоцированы прежней администрацией Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.02.2020 12:02

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
11.02.2020 11:30

Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.
«Аквилон Инвест»
11.02.2020 11:20

«Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в Приморском районе

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося у Юнтоловского заповедника в Приморском районе. Минимальная цена - от 189 тысяч рублей за квадратный метр при 100%-ой оплате.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
10.02.2020 17:56

Более половины квартир в новостройках Петербурга продаются через агентства

В 2019 году на долю агентств недвижимости и брокеров пришлось 55% продаж на первичном рынке Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин в рамках выступления на форуме «Движение» в Сочи.
ЗАО "Инвестторг"
10.02.2020 17:45

СК «Инвестторг»: ЖК «Европейский парк» - высокая степень готовности

Компания «Инвестторг» продолжает активное строительство ЖК «Европейский парк» в городе Кудрово, расположенного в нескольких шагах от парка Оккервиль. Возведение объекта находится на финишной прямой.
предоставлено компанией ARKAN
10.02.2020 16:25

Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.
ГК «Полис Групп»
10.02.2020 11:55

Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
10.02.2020 11:38

Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.02.2020 11:22

МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

МКБ подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан.
ГК «Эталон»
10.02.2020 10:11

Начались курсы повышения квалификации, созданные на базе Группы «Эталон»

В феврале Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета запустил курсы повышения квалификации «Управление проектами в строительстве».
ПСК
07.02.2020 13:03

ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.
ГК «Эталон»
07.02.2020 12:02

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.