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Происшествия
11.02.2020 10:06
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Человека, отправившего «Ладу» в последний полёт на КАД, нашли в Мурино

Три часа понадобилось полиции, чтобы найти водителя, скрывшегося с места ДТП. Мужчина, подозреваемый в совершении смертельной аварии на КАД, задержан.

Минувшим вечером, 10 февраля около 20:30, на 111-м километре внешнего кольца (на севере КАД) «Рено Меган» врезался в попутный ВАЗ-21112, отправив его в водоналивные ограждения на месте проведения дорожных работ. Как уже писала «Фонтанка», 57-летняя женщина, управлявшая «Ладой», получила тяжёлые травмы, а её пассажирка лет 70-80 на вид скончалась. «Рено» уехал.

Госномер машины виновника удалось установить быстро. Она принадлежит жителю Новгородской области, и номера новгородское. Однако за рулём был местный житель.

Уже в 23:30 10 февраля, по данным «Фонтанки», экипаж ОБ ДПС №3 ГИБДД задержал подозреваемого по месту жительства. Это 38-летний мужчина, живёт он в Мурино. Его доставили в 87 отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


Отметим, что на этом же участке КАД через несколько часов случилась ещё одна смертельная авария. Под утро 11 февраля на 115-м километре 18-летний парень без прав на BMW въехал уже не в ограждение, а в машину дорожников. Сам он погиб, рабочий пострадал.

Человека, отправившего «Ладу» в последний полёт на КАД, нашли в Мурино

 

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