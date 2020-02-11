Националиста-косплеера задержали за марш у Пяти углов. Ему пришлось знакомиться с Центром «Э» и Уголовным кодексом

Активиста из рядов «Молодежного авангарда русских социалистов» (МАРС) задержали оперативники Центра «Э» после марша в центре Петербурга 10 февраля. Найти пока удалось лишь одного из десятка молодых людей в балаклавах.

По данным «Фонтанки», борцам с экстремизмом добавили работы юноши, которые на время перекрыли Загородный проспект. Они прошлись по улице в черных одеждах около пяти часов вечера с файерами, призывали остановить замещающую миграцию. Кадры с акции накануне публиковало издание MR7, на них примерно семь активистов. После марша было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам национальной ненависти. Среди задержанных пока только один 19-летний националист.

Судя по странице в соцсетях, молодой человек всерьез увлечен некоторыми существовавшими в Советском Союзе идеями, он регулярно фотографируется и проводит время среди друзей исключительно в милитаризованной форме тех лет. Среди фотографий, которые он выкладывал, можно найти скриншот переписки – собеседники обсуждали «кто круче»: ФСБ или Центр «Э». На другом кадре запечатлен вечер в компании друзей – молодые люди целуют своих девушек, а подозреваемый – российский флаг.



