СОБР «Звезда» поехал в мордовскую глушь за раскрепощенным пользователем «ВКонтакте». Откровенной переписки не выдержала мама школьницы в Петербурге

Сотрудникам отдела преступлений, совершенных против личности, Калининского УМВД пришлось съездить в Мордовию за «Иваном», что смущал школьниц постами «ВКонтакте». Брали мужчину по имени Али при подмоге росгвардейцев.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 8 февраля в мордовском селе Белозерье незваных гостей в виде бойцов СОБРа «Звезда», сотрудников республиканского уголовного розыска и оперативников из Северной столицы принимал 19-летний местный житель. По мнению следствия, Али Халиков растлевал молодое поколение, и расстояние здесь не помеха. Ведь есть такая вещь как соцсети.

А привело к задержанию заявление полугодовой давности: в августе 2019 года в прокуратуру Калининского района обратилась местная жительница. Она пожаловалась на некоего Ивана Иванова, что развращал ее 14-летнюю дочь, да подружку того же возраста. На поиски ушло ровно 6 месяцев, а привели они в мордовские леса.

Мужчину оставили под подпиской о невыезде.



