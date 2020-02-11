«Оскар» установил антирекорд

На 20% упала аудитория одной из главных кинопремий мира. В 2020 году церемонию посмотрели всего 23,6 миллиона человек, пишет 11 февраля «Медуза» со ссылкой на The New York Times.

Подсчеты исследовательской компании Nielsen учитывают просмотры на американском телеканале ABC, однако не включают в себя тех, кто смотрел трансляцию на стриминговых сервисах. Так, в России церемонию впервые не стал показывать Первый канал, зато её можно было посмотреть на сервисе Okko.

«По сравнению с прошлым годом аудитория «Оскара» упала на 20%, или приблизительно на шесть миллионов человек. Предыдущий антирекорд по просмотрам «Оскара» был установлен в 2018 году — тогда церемонию посмотрели 26,5 миллиона человек», – сообщает издание.







Главным победителем 92-й церемонии вручения «Оскара» стал южнокорейский фильм «Паразиты» . Он получил четыре награды, в том числе в категориях «Лучший фильм», «Лучший международный фильм», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий».







