Молодёжь среди ночи устроила стрельбу в Петродворце. Владелец ружья с Уголовным кодексом на «ты»

Полиция Петродворцового района разбирается с ночной пальбой у «Пятёрочки» в Петродворцовом районе Петербурга. Серия выстрелов разбудила местных жителей.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, накануне в 2:38 в дежурную часть главка поступило сообщение о стрельбе у супермаркета на Разводной, 29, в Петродворце. Через 10 минут наряды патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и ГИБДД были на месте. В качестве подозреваемых удалось задержать троих молодых людей возрастом от 24 до 30 лет. С ними была 20-летняя спутница. У зарегистрированного в Сясьстрое 27-летнего товарища при себе нашлось пневматическое ружьё с оптическим прицелом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По данным «Фонтанки», у владельца ружья есть ряд судимостей за кражи, половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет, неправомерное завладение автомобилем.



