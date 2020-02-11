Операторы связи хотят компенсации от государства за бесплатный доступ россиян к социально значимым сайтам

В 150 млрд рублей в год оценивают операторы и интернет-компании обеспечение бесплатного доступа к значимым ресурсам. По данным «Коммерсанта», которые он приводит 11 февраля, это почти треть от заработка операторов в 2019 году.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ направит свои предложения премьер-министру Михаилу Мишустину по компенсации, которую участники IT-рынка хотели бы получить за исполнение новых требований.

«РСПП предлагает создать единый реестр значимых интернет-сервисов, который будет вести Роскомнадзор. При этом необходимо сохранить плату за доступ к сети оператора и закрепить механизм прекращения оказания услуг в случае задолженности абонента», – сообщает издание.







О том, что россиянам должны быть доступны в любое время «социально значимые отечественные интернет-сервисы» 15 января заявил Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию. Через неделю Минкомсвязи сделало заявление, кто к весне доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти в России будет бесплатным. Исполнение заявления легло на плечи операторов связи. Абоненты должны иметь возможность заходить на эти сайты и при нулевом балансе, а посещение не должно засчитываться в общий объем трафика.







