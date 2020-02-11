Маршрутка ушла под припаркованную фуру на Культуры – стекло вмято внутрь, дверь в крови

Две тяжёлые аварии по одному сценарию – наезд на стоящее транспортное средство – произошли на севере Петербурга за час с небольшим.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Выборгскому району города, 11 февраля около 5:45 на проспекте Культуры, 48, «ГАЗель Next» наехала на припаркованный грузовик. 57-летний водитель микроавтобуса – на фото видно, что это маршрутка – был госпитализирован в тяжёлом состоянии. Мужчина, по данным «Дорожного инспектора», приезжий, его водительский стаж – с 2015 года.

Похожее ДТП случилось около 4:30 на севере КАД, «Фонтанка» уже рассказывала о нём. На 115-м километре внешнего кольца КАД, между проспектом Культуры и трассой «Сортавала» (формально это уже Всеволожский район Ленинградской области), 18-летний юноша на BMW врезался в стоящий КамАЗ дорожных служб и погиб.

Наезд на стоящее ТС – авария, более типичная для автомагистралей, хотя и на тёмных полупустых улицах, где можно разогнаться, такое бывает, например в декабре «Хёндэ» врезался в грузовик на Ветеранов. По статистике, на КАД в стоящий автомобиль врезаются не позднее чем через 5–8 минут – «Фонтанка» сообщала об этом, публикуя большую видеоподборку таких ДТП. Иногда водители или пассажиры вставшей машины выходят на проезжую часть, где их сбивает другой транспорт. Таким образом в январе погиб человек на трассе М-10 «Россия».





