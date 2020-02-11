Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 63.77р
69.82р
12:17 11.02.2020
Расширенный поиск

Общество
11.02.2020 09:17
Печать

В Приморье собака загнала на дерево леопарда

Сидящего на дереве леопарда лицезрел житель Приморья. Как обычного кота наверх загнала хищника собака россиянина, пока тот рыбачил. Ученые говорят: история могла закончиться плохо. 

.instagram.com/primorye_online/

Встреча с редким дальневосточным леопардом произошла под Уссурийском. Ее участником стал местный житель Иван Щербатюк, приехавший порыбачить под село Кроуновка. Как рассказал сам мужчина РИА Новости 11 февраля, в процессе рыбалки он услышал лай своей собаки и пошел посмотреть, что случилось. 

«На одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял. Леопард сидел, свесив лапки», – отметил житель Приморья. 


Он не растерялся, снял видео, которое опубликовал паблик «Приморье онлайн» в Инстаграме. 

Щербатюк рассказал, что пес отказался идти домой — его пришлось оставить под деревом. Через несколько часов Град сам вернулся. Россиянин отметил, что раньше вблизи Кроуновки леопардов не видели. 

По словам замдиректора национального парка «Земля леопарда» Юрия Дармана, вероятно, на видео молодая особь, лишь недавно оторвавшаяся от матери. Иначе леопард мог бы растерзать и съесть собаку. Впрочем, хищник одновременно боится псов и действительно предпочитает забраться на дерево.  

«Мы боремся, чтобы не было бродячих собак в лесах. В данном случае человек был на рыбалке и не был на территории нацпарка. Ему сложно что-то инкриминировать, но мог пострадать и сам человек, и леопард», – отметил Дарман. 

По мнению ученых, появление редкой кошки в окрестностях Кроуновки  говорит о расширении ареала обитания.

Справка:

Дальневосточный леопард – самая редкая крупная кошка в мире. В основном эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, и, вероятно, в КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке «Земля леопарда». В 2018 году здесь зафиксирован 91 взрослый леопард и 22 котенка.

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.02.2020 12:02

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
11.02.2020 11:30

Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.
«Аквилон Инвест»
11.02.2020 11:20

«Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в Приморском районе

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося у Юнтоловского заповедника в Приморском районе. Минимальная цена - от 189 тысяч рублей за квадратный метр при 100%-ой оплате.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
10.02.2020 17:56

Более половины квартир в новостройках Петербурга продаются через агентства

В 2019 году на долю агентств недвижимости и брокеров пришлось 55% продаж на первичном рынке Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин в рамках выступления на форуме «Движение» в Сочи.
ЗАО "Инвестторг"
10.02.2020 17:45

СК «Инвестторг»: ЖК «Европейский парк» - высокая степень готовности

Компания «Инвестторг» продолжает активное строительство ЖК «Европейский парк» в городе Кудрово, расположенного в нескольких шагах от парка Оккервиль. Возведение объекта находится на финишной прямой.
предоставлено компанией ARKAN
10.02.2020 16:25

Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.
ГК «Полис Групп»
10.02.2020 11:55

Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
10.02.2020 11:38

Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.02.2020 11:22

МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

МКБ подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан.
ГК «Эталон»
10.02.2020 10:11

Начались курсы повышения квалификации, созданные на базе Группы «Эталон»

В феврале Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета запустил курсы повышения квалификации «Управление проектами в строительстве».
ПСК
07.02.2020 13:03

ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.
ГК «Эталон»
07.02.2020 12:02

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.