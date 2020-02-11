В Приморье собака загнала на дерево леопарда

Сидящего на дереве леопарда лицезрел житель Приморья. Как обычного кота наверх загнала хищника собака россиянина, пока тот рыбачил. Ученые говорят: история могла закончиться плохо.

Встреча с редким дальневосточным леопардом произошла под Уссурийском. Ее участником стал местный житель Иван Щербатюк, приехавший порыбачить под село Кроуновка. Как рассказал сам мужчина РИА Новости 11 февраля, в процессе рыбалки он услышал лай своей собаки и пошел посмотреть, что случилось.

«На одном из деревьев был леопард, а Град стоял внизу и лаял. Леопард сидел, свесив лапки», – отметил житель Приморья.





Он не растерялся, снял видео, которое опубликовал паблик «Приморье онлайн» в Инстаграме.

Щербатюк рассказал, что пес отказался идти домой — его пришлось оставить под деревом. Через несколько часов Град сам вернулся. Россиянин отметил, что раньше вблизи Кроуновки леопардов не видели.

По словам замдиректора национального парка «Земля леопарда» Юрия Дармана, вероятно, на видео молодая особь, лишь недавно оторвавшаяся от матери. Иначе леопард мог бы растерзать и съесть собаку. Впрочем, хищник одновременно боится псов и действительно предпочитает забраться на дерево.

«Мы боремся, чтобы не было бродячих собак в лесах. В данном случае человек был на рыбалке и не был на территории нацпарка. Ему сложно что-то инкриминировать, но мог пострадать и сам человек, и леопард», – отметил Дарман.

По мнению ученых, появление редкой кошки в окрестностях Кроуновки говорит о расширении ареала обитания.