Знакомство ради любви оставило петербургского пенсионера без трёх миллионов

По подозрению в краже сейфа с тремя миллионами рублей в Приморском районе Петербурга была задержана иностранка. Ящик она унесла из дома своего свежеиспеченного возлюбленного.

Как стало известно «Фонтанке» 11 февраля, жаждущий любви 67-летний петербуржец остался без сейфа со взятыми в кредит тремя миллионами. Мужчину якобы обокрали ещё 24 декабря, но до 10 февраля в полицию о произошедшем он предпочитал не сообщать. Но, когда надежда на новую встречу с девушкой по имени Майя окончательно растаяла, он пошёл писать заявление. В тот же день подозреваемую в воровстве задержали.

По словам потерпевшего, деньги она унесла в период с восьми утра до полудня, когда уходила из его квартиры на улице Савушкина. Миллионов при 33-летней уроженке Узбекистана Мухайё не оказалось. Средства предпринимателю были нужны на расширение бизнеса. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.



