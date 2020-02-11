РБК: «Ростех» получит от Путина резолюцию «согласен» на предложение о единоличном праве мониторинга воздуха России

«Ростех» вслед за идеей взять на себя утилизацию промышленных отходов захотел заняться «Чистым воздухом». Глава корпорации, как пишет 11 февраля РБК, Сергей Чемезов предложил Владимиру Путину назначить компанию «единственным исполнителем по созданию и эксплуатации» госсистемы мониторинга качества воздуха в проекте «Чистый воздух».

Источники издания в федеральном правительстве уверили, что президент поставил на письме Чемезова «согласен» и даже поручил премьер-министру Михаилу Мишустину подготовить распоряжение о назначении «Ростеха» исполнителем этого проекта.

«Бюджетом предусмотрено 1,3 миллиарда рублей расходов на модернизацию этой системы мониторинга качества воздуха. Но эксперты уверены, что её реальная стоимость не менее 2 миллиардов», – сообщает РБК.







Пока же мониторингом воздуха занимается Росприроднадзор. Проект «Чистый воздух» предусматривает в 2019–2024 годах уменьшение на 20% совокупного объёма выбросов в атмосферу в 12 крупных промышленных центрах России. Реализацию поставленных задач оценили в 480 миллиардов рублей, из которых 100 будут выделены из бюджета РФ.





Ранее «Ростех» заявлял о готовности взять на себя утилизацию промышленных отходов III–V классов. Это малоопасные отходы, составляющие 95% всех отходов в стране. Однако получил отрицательную резолюцию от Минприроды.



