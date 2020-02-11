«Тебя зовут Сроджиддин, а меня Мирослав». Молодой петербуржец задержан за стрельбу в лицо по национальному признаку

Полицейские нашли четырех виновников в нападении на мигранта. Пуля раздробила ему кость чуть выше глаза. Сам стрелок объяснил, зачем он набил себе татуировки и охотился за нерусскими.

По информации «Фонтанки», в ночь с 10 на 11 февраля оперативники Центра «Э» задержали 16-летнего петербуржца и его трех приятелей. Их допросили по уголовному делу, появившемуся после выстрела в 25-летнего рабочего из Узбекистана.

Это произошло поздно вечером 7 февраля в Полежаевском парке около улицы Десантников. Тогда к мигранту подошли четверо, один из них спросил его имя, после ответа – Сроджиддин, неизвестный назвался Мирославом и в упор выстрелил ему в лицо из травматического пистолета.





Позже медики зафиксировали у пострадавшего рваную рану и перелом стенки левой орбиты глаза.

После задержания на теле Мирослава тоже нашли своего рода знаки отличия – наколки как у поклонников правой идеи. Сам же он обосновал свой поступок тем, что года два назад его в школе унизили ребята из Средней Азии. Собственно, он и решил вступить на путь борьбы с инородцами.

Что касается трех его друзей, то они также дали показания, а ушли в статусе свидетелей. Пока молодой человек привлечен за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений. Похоже, статус побуждений может измениться.