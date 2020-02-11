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Происшествия
11.02.2020 08:50
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«Шариков каких-то надулся». Водитель Audi, гонявший по Дворцовой, объяснил, почему ему всё непонятно

Камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали погоню ГИБДД за «Ауди А4» по пешеходному сердцу Петербурга практически целиком: на Дворцовой площади, на Большой Морской улице, и снова на Дворцовой. Корреспондент «Фонтанки» стал очевидцем части «заезда». На ролике, опубликованном 11 января «Дорожным инспектором» «ВКонтакте», видно, что машины ездили не быстро, и выпрыгивать из-под колёс пешеходам не приходилось, хотя уворачиваться местами всё же надо было.

После задержания «Дорожный инспектор» взял короткое интервью у нарушителя. Большая часть произошедшего водителю была непонятна, но он признался, что употреблял алкоголь и «шарики». Приводим разговор в немного сокращённом виде.

– Как у вас дела?
– Хорошо.
– Как кататься на Дворцовой площади?
– Непонятно.
– Машина-то ваша, вы хоть за рулём?
– Непонятно.
– Машина-то резвая. А чего не останавливались?
– Шариков каких-то надулся.
– А где же вы их взяли?
– В баре в каком-то.
– Отмечали что-то? Сегодня праздник какой-то?
– Не помню. После шариков ничего не помню.
– Больше ничего не пили, да? Только шарики, и всё?
– Водку выпил.
– То есть водка и шарики были?
– Да-да.
– А сейчас-то как себя чувствуете?
– Хорошо.
– Вы хоть видели, что инспектора за вами едут?
– Непонятно.
– А в каком клубе были?
– Непонятно.
– Хотя бы где это?
– Непонятно.


После задержания водителя «продули», алкотестер показал результат 0,169 мг/л в выдыхаемом воздухе, что близко к разрешённому значению. Содержание других веществ в организме покажет медицинское освидетельствование.

«Шариков каких-то надулся». Водитель Audi, гонявший по Дворцовой, объяснил, почему ему всё непонятно

Напомним, по данным отдела пропаганды УГИБДД, 10 февраля в 21:19 на Миллионной улице сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району попытались остановить «Ауди», ехавшую по встречной полосе. Водитель решил скрыться на Дворцовой площади, а задержали его в 21:30 на набережной Мойки, 3А. 38-летний петербуржец оказался нетрезв. Как уже писала «Фонтанка», «Ауди» принадлежит нарушителю, который, кстати, склонен превышать скоростной режим.

Шарики с веселящим газом стали причиной смертельного ДТП на Невском проспекте около года назад, 24 февраля 2019 года. Мурад Касымов после посещения бара поехал кататься на БМВ и вылетел на тротуар Невского, где сбил пятерых прохожих. Двое погибли. Дело рассматривается в суде.


 

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