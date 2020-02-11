Контрразведка США опубликовала новую стратегию со старыми врагами - Россией и Китаем

В ближайшие два года ракурс контрразведки США на Россию и Китай не изменится. Это следует, как пишут 11 февраля РИА Новости, из стратегии на 2020-2022 годы, которая обнародована Национальным центром контрразведки и безопасности.

«Число игроков, нацеленных на Соединенные Штаты, растет. Россия и Китай действуют по всему миру, используют все инструменты национальной мощи против Соединенных Штатов и располагают широким спектром современных разведывательных возможностей», — говорится в документе.







Неизменны остаются и иные угрозы – Куба, Иран, Северная Корея, движение «Хезболлах», террористические организации (запрещенные на территории РФ) «Исламское государство» и «Аль-Каида».

Среди действительно новых трендов — все большее использование оппонентами биометрических устройств, автономных систем, изображений высокого разрешения, а также продвинутых механизмов шифрования, наблюдения и анализа данных.







