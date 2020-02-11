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Общество
11.02.2020 08:23
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Толоконникову и других участников фотосессии отпустили из отдела полиции. Без протоколов и обвинений

Две версии своего доставления в 16 отдел полиции Василеостровского района озвучили участникам панк-фотосессии: «утечка угарного газа» и сообщение о «пожаре и криках о помощи». Об этом в соцсетях пишут сама участница группы Pussy Riot, а также «Антология протеста», адвокат которых занимался освобождением Толоконниковой со товарищи.

Толоконникову и других участников фотосессии отпустили из отдела полиции. Без протоколов и обвинений

Три часа, как сообщается в телеграмм-канале «Антологии протеста», провели в полиции доставленные тринадцать участников фотосета. За время пока полицейские переписывали их данные, они решили все-таки осуществить задуманное и сделали серию фото в интерьерах 16 отдела полиции.

«Пока питер», – написала Толоконникова в instagram - «из отдела — в аэропорт не спал, но рад за эти два дня увидеть столько новых прекрасный активистов. Люблю вас».


Отметим, что не только фотосессия у Pussy Riot прошла при участии петербургской полиции. 10 февраля во время съемок клипа БЕСИТ на «Ленфильме» погас свет и также пришла полиция. Толоконникова  и киностудия  разошлись во мнения по поводу причины срыва съемок.


 

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