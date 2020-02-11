«Дети плакали, это хороший знак». Аллу Пугачёву, Александра Петрова и других попросили из-за дыма уйти с премьеры фильма «Лёд-2»
Премьерный показ фильма «Лёд-2» в Москве прервали из-за экстренной эвакуации. Загоревшаяся проводка заставила покинуть зал зрителей, среди которых были такие звёзды, как Алла Пугачёва. 11 февраля в своём Instagram она написала, что предпримет ещё одну попытку досмотреть картину.
«Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала .ю Придётся ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьёшь», – написала Примадонна.
Александр Петров, сыгравший главную роль во второй части российского мюзикла, тоже прокомментировал ЧП в соцсетях. Он отметил, что во время эвакуации дети плакали, но не из-за испуга, а из-за того, что им не дали досмотреть любимый фильм.
#лед2 Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию в кинотеатре Октябрь. Я верю в приметы. Поэтому. Фильм #Лед2 – народный, значит и премьера тоже должна быть народной, увидимся 14 февраля в кино, мы все, а именно больше 2 тыс человек, создатели фильма, приглашённые люди, хотят досмотреть фильм. Видимо, сегодня писалась история. 14 февраля её досмотрим. И самое главное – дети, многие плакали, не потому что испугались, эвакуация (задымление проводки в кассах, по сути ерунда, но требования пожарной безопасности высокие и браво кинотеатру Октябрь !!!! и людям, у которых не было паники, все выходили спокойно), а потому что детям не дали досмотреть ИХ фильм, в котором они уже находились. Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере – точно ! Потому что все хотят досмотреть фильм, который не с чем сравнить. Спасибо ! ??????? #ПобедимВместе #14февраляНАРОДНАЯпремьера #Лёд2 . Стася, спасибо @milostasii , просто спасибо ?????Все в кино с 14 февраля.
«Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере – точно!» – призвал Петров.
Премьерный показ картины режиссёра Жоры Крыжовникова прошёл вечером 10 января в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. В широкий прокат картина выйдет 14 февраля.