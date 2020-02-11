Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+4°C
/ Завтра: +2
$ 63.77р
69.82р
12:16 11.02.2020
Расширенный поиск

Общество
11.02.2020 08:34
Печать

«Дети плакали, это хороший знак». Аллу Пугачёву, Александра Петрова и других попросили из-за дыма уйти с премьеры фильма «Лёд-2»

Премьерный показ фильма «Лёд-2» в Москве прервали из-за экстренной эвакуации. Загоревшаяся проводка заставила покинуть зал зрителей, среди которых были такие звёзды, как Алла Пугачёва. 11 февраля в своём Instagram она написала, что предпримет ещё одну попытку досмотреть картину. 

«Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала .ю Придётся ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьёшь», – написала Примадонна. 

Александр Петров, сыгравший главную роль во второй части российского мюзикла, тоже прокомментировал ЧП в соцсетях. Он отметил, что во время эвакуации дети плакали, но не из-за испуга, а из-за того, что им не дали досмотреть любимый фильм.   


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#лед2 Премьера состоялась, несмотря на эвакуацию в кинотеатре Октябрь. Я верю в приметы. Поэтому. Фильм #Лед2 – народный, значит и премьера тоже должна быть народной, увидимся 14 февраля в кино, мы все, а именно больше 2 тыс человек, создатели фильма, приглашённые люди, хотят досмотреть фильм. Видимо, сегодня писалась история. 14 февраля её досмотрим. И самое главное – дети, многие плакали, не потому что испугались, эвакуация (задымление проводки в кассах, по сути ерунда, но требования пожарной безопасности высокие и браво кинотеатру Октябрь !!!! и людям, у которых не было паники, все выходили спокойно), а потому что детям не дали досмотреть ИХ фильм, в котором они уже находились. Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере – точно ! Потому что все хотят досмотреть фильм, который не с чем сравнить. Спасибо ! ??????? #ПобедимВместе #14февраляНАРОДНАЯпремьера #Лёд2 . Стася, спасибо @milostasii , просто спасибо ?????Все в кино с 14 февраля.

Публикация от Alexander Petrov (@actorsashapetrov)

«Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере – точно!» – призвал Петров. 

Премьерный показ картины режиссёра Жоры Крыжовникова прошёл вечером 10 января в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. В широкий прокат картина выйдет 14 февраля.  

 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
11.02.2020 12:02

Банк «Санкт-Петербург» обеспечил эффективную реорганизацию компании «Мега-Авто»

Для обеспечения максимальной прозрачности и структурирования процедуры реорганизации компании «Мега-Авто» был привлечен партнер – Банк «Санкт-Петербург».
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
11.02.2020 11:30

Дайджест строительства объектов компании «Отделстрой»

«Отделстрой» сообщает о ходе строительства жилых комплексов «Новый Лесснер» и «Новый Оккервиль» в январе 2020 года.
«Аквилон Инвест»
11.02.2020 11:20

«Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в Приморском районе

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» открыл продажи коммерческих помещений в первой очереди жилого комплекса комфорт-класса «FoRest Аквилон», строящегося у Юнтоловского заповедника в Приморском районе. Минимальная цена - от 189 тысяч рублей за квадратный метр при 100%-ой оплате.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
10.02.2020 17:56

Более половины квартир в новостройках Петербурга продаются через агентства

В 2019 году на долю агентств недвижимости и брокеров пришлось 55% продаж на первичном рынке Петербурга. Об этом рассказал генеральный директор компании «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин в рамках выступления на форуме «Движение» в Сочи.
ЗАО "Инвестторг"
10.02.2020 17:45

СК «Инвестторг»: ЖК «Европейский парк» - высокая степень готовности

Компания «Инвестторг» продолжает активное строительство ЖК «Европейский парк» в городе Кудрово, расположенного в нескольких шагах от парка Оккервиль. Возведение объекта находится на финишной прямой.
предоставлено компанией ARKAN
10.02.2020 16:25

Система ARKAN спасла два автомобиля за 5 минут

В минувшую субботу 8 февраля охранный комплекс ARKAN Control спас два автомобиля в Петербурге с разницей в 5 минут.
ГК «Полис Групп»
10.02.2020 11:55

Готовность 3-ей очереди ЖК «Полис на Комендантском» почти 60%

Третья очередь ЖК «Полис на Комендантском» готова на 58%.
предоставлено РСТИ (Росстройинвест)
10.02.2020 11:38

Покупатели «двушек» в ЖК New Time получат паркинг за рубль

В феврале при покупке двухкомнатной квартиры в корпусе 2.1 жилого комплекса New Time, который холдинг РСТИ (Росстройинвест) строит в Приморском районе, клиенты могут приобрести парковочное место за символическую плату в 1 рубль.
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
10.02.2020 11:22

МКБ расширяет бизнес в странах СНГ

МКБ подписал соглашение о дисконтировании аккредитивов с российским экспортером машин в рамках экспортных поставок автотехники в Казахстан.
ГК «Эталон»
10.02.2020 10:11

Начались курсы повышения квалификации, созданные на базе Группы «Эталон»

В феврале Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета запустил курсы повышения квалификации «Управление проектами в строительстве».
ПСК
07.02.2020 13:03

ГК «ПСК» запустила апартшеринг для инвесторов в апартаменты

ГК «ПСК» представила новый инвестиционный инструмент на российском рынке недвижимости — программу долевой покупки и владения апартаментами. Программа запущена в апарт-комплексе START рядом с метро «Парнас». Стоимость доли в апартаментах с отделкой фиксированная и составляет 500 тыс. рублей.
ГК «Эталон»
07.02.2020 12:02

Квартал Che от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще одного банка

АО «Райффайзенбанк» аккредитовал Квартал Che, который Группа «Эталон» реализует в 7 минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота» по адресу: ул. Черниговская, дом 15, литера В.