«Дети плакали, это хороший знак». Аллу Пугачёву, Александра Петрова и других попросили из-за дыма уйти с премьеры фильма «Лёд-2»

Премьерный показ фильма «Лёд-2» в Москве прервали из-за экстренной эвакуации. Загоревшаяся проводка заставила покинуть зал зрителей, среди которых были такие звёзды, как Алла Пугачёва. 11 февраля в своём Instagram она написала, что предпримет ещё одну попытку досмотреть картину.

«Как только героиня фильма запела песню из моего репертуара, произошло возгорание электропроводки в кинотеатре. Всех срочно эвакуировали из зала .ю Придётся ещё раз пойти досмотреть фильм и дослушать песню. Нашу песню не задушишь, не убьёшь», – написала Примадонна.

Александр Петров, сыгравший главную роль во второй части российского мюзикла, тоже прокомментировал ЧП в соцсетях. Он отметил, что во время эвакуации дети плакали, но не из-за испуга, а из-за того, что им не дали досмотреть любимый фильм.





«Так вот. Видимо, это знак. И, видимо, очень хороший. Все в кино, все люди, которые были на премьере – точно!» – призвал Петров.

Премьерный показ картины режиссёра Жоры Крыжовникова прошёл вечером 10 января в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. В широкий прокат картина выйдет 14 февраля.