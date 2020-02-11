Пока в Китае свирепствует коронавирус, в России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ

В 37 регионах РФ Роспотребнадзор зафиксировал превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ. Такая же ситуация, пишет 11 февраля «Коммерсант», наблюдается в 9 центральных городах субъектов.

«Более всего подвержены этим заболеваниям помимо взрослых дети 7–14 лет. Доля вирусов гриппа продолжает возрастать, наибольшее распространение получил вирус гриппа В. В стране были привиты более 73,95 млн. человек», – сообщает издание.







Как правило, основной пик заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на осенние месяцы. Однако 2019 год отличился холодным летом и сезон начался практически с начала осени. А потом и продолжился с теплой зимой.

Пик подтверждает статистика аптечных сетей. По данным DSM Group, лечебная «корзинка» обходится в среднем россиянину в 909,1 руб.







