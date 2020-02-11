Смятое такси вылетело на остановку на Индустриальном, на Хошимина разбился каршеринг

О двух ночных авариях – одна с такси, другая с каршерингом – сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывает подписчик сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» утром 10 февраля, у перекрёстка Индустриального и Хасанской, такси вылетело в остановку, второй участник аварии остался посреди проезжей части. Пешеходов на тротуаре в это время суток почти не было. «Все живы», – добавляет очевидец, не уточняя, есть ли пострадавшие.

Ночью на севере города, на улице Хошимина, 11, столкнулись машина «Делимобиля» и «Рено Логан». Видео с места ДТП публикует телеграм-канал «Мегаполис».





Кадр из видео телеграм-канала «Мегаполис»

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, ДТП обошлись без пострадавших.

ДТП с такси и каршеринговыми автомобилями всегда вызывают повышенный резонанс: многие автомобилисты считают, что их водители неаккуратны и чаще других нарушают ПДД. Хотя статистика показывает, что таких аварий не больше всех прочих, ГИБДД уделяет внимание этим сервисам. Так, в начале февраля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». Также ГИБДД регулярно проверяет водителей арендованных машин и их аккаунты.

