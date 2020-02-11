Южный ветер будет дуть, а мокрый снег падать. Февраль продолжает двигаться к тепловому рекорду

Зима и не думает возвращаться в Петербург. Плюсовая температура лишь местами будет разбавляться приметами этого времени года.

Как сообщает 11 февраля ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», утром возможен туман, в течение дня небольшой снег с дождем.

Ветер не смотря на то, что южный и юго-западный местами будет дуть изо всех сил, его порывы, как предупреждали в МЧС накануне, могут достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха в течение суток +1...+3 гр. Атмосферное давление будет повышаться.







