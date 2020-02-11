За сутки больше ста человек погибли от коронавируса. Вылечить удалось почти 4 тысячи

Число умерших от коронавируса в Китае к 11 февраля выросло до 1011: только в провинции Хубэй, откуда началась вспышка заболевания, зарегистрировали 103 новых смертельных исходов.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на комиссию по вопросам здравоохранения Хубэя, за сутки были подтверждены 2097 новых случаев заболевания в провинции. Таким образом общее количество заболевших в Китае стало 42200 подтвержденных случаев заболевания, передает AFP. Из них только 3997 человек были выписаны из стационаров с диагнозом — здоров.

Коронавирус 2019-nCoV был обнаружен в Китае в декабре 2019 года. За пределами КНР случаи заражения были выявлены у граждан в 24 странах. В России выявлено два случая — в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.







