Больше половины ипотечников в России не готовы погашать кредит досрочно

Что для россиян важнее сделать ремонт в квартире или погасить досрочно хоть часть ипотечного кредита выясняли эксперты Райффайзенбанка, чье исследование 11 февраля цитируют РИА Новости.

Так для 78% ипотечников размер ежемесячного платежа важнее, чем срок ипотеки. При этом досрочно или частично досрочно погашать ипотеку планируют лишь 44% опрошенных. Остальные в основном ссылаются на отсутствие лишних денег (75%).

Примерно такое же число опрошенных (73%) готовы потратить налоговый вычет на приобретения квартиры на досрочное погашение кредита, 24% вложат средства в ремонт, еще 3% либо ранее использовали налоговый вычет, либо потратят его на отпуск или покупку автомобиля.

Опрос проводился среди более двух тысяч человек, которые собираются в ближайшем году приобретать недвижимость в 17 крупных городах России, включая Москву и Санкт-Петербург.



