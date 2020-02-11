На КАД 18-летний парень без прав на BMW влетел в КАМАЗ дорожников и погиб

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью на севере КАД. Погиб 18-летний юноша, пострадал рабочий.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 11 февраля около 4:30 на 115-м километре внешнего кольца, между развязками с проспектом Культуры и трассой «Сортавала», (Всеволожский район Ленинградской области) столкнулись БМВ и КАМАЗ дорожных служб. По предварительным данным, мужчина 2001 года рождения на BMW X3 без водительских прав (он их не получал) в левой полосе совершил наезд на стоящий грузовик под управлением мужчины 1985 года рождения.





Юный водитель БМВ скончался. В грузовике пострадал один человек – 28-летний рабочий, находившийся в кузове. Он получил травмы средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства.



