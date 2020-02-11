В НХЛ теперь бьют тише. Эпидемия коронавируса в Китае отразилась на поставках спортинвентаря

Проблему нехватки клюшек прогнозируют в ближайшем будущем НХЛ. Раньше их заказывали партиями из КНР, но эпидемия прикрыла часть профильных предприятий, пишет 11 февраля со ссылкой на Boston Globe «Чемпионат».

«Клюшки, которые используются в Национальной хоккейной лиге, преимущественно производятся в Китае небольшими партиями. Однако, из-за того что в январе страну охватил вирус, многие предприятия прекратили работу. Из-за этого в НХЛ не смогли получить новые запасы клюшек в середине сезона», – сообщает издание.







Так нападающий «Бостон Брюинз» Чарли Койл уверен, что теперь нужно «стараться ломать не слишком много клюшек и довольствоваться тем, что есть».

ВОЗ признала эпидемию коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, количество заболевших превысило 40 тыс. человек, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли более 1000 человек.



