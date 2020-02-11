Штаты планируют выделить больше 700 миллионов долларов на борьбу с влиянием России. На Китай тоже готовы потратиться

Около 788 миллионов долларов в 2021 году выделит американское правительство на «противодействие» России и её пропаганде в мире. Соответствующий документ появился на сайте Белого Дома 10 февраля.

763,8 миллионов долларов должны быть вложены «в качестве иностранной помощи», а ещё 24 миллиона станут «целевым финансированием на противодействие российской дезинформации и пропаганде в Европе, Евразии и Центральной Азии».

Траты, по мнению составителей концепции, необходимы из-за увеличения конкуренции между мировыми державами, ради укрепления господства США в регионах Индийского и Тихого океанов и сопротивления влиянию не только Москвы, но и Пекина. Среди других целей – сохранение свободы слова, вероисповедания, охрана безопасности и американской экономики. На борьбу планами КНР планируется выделить свыше 596 миллионов долларов, а ещё 337,5 миллионов потратят на работу с «важными партнёрами на Ближнем Востоке».

Подобные предложения – ещё не закон, а лишь отражение позиции администрации США. Бюджет самостоятельно принимает Конгресс.



