СМИ: Глава администрации президента Зеленского подал в отставку

Глава администрации, или Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает "Украинская правда" ("УП") со ссылкой на собственные источники в окружении главы государства.

"Руководитель офиса президента Андрей Богдан зарегистрировал заявление об отставке. По словам пяти источников "УП" , Богдан разговаривал о своей отставке с президентом Владимиром Зеленским в понедельник, 10 февраля", – говорится в сообщении издания.

Также сообщается, что глава офиса президента обсуждал отставку со своими заместителями. "О причинах Богдана уйти из офиса президента источники не сообщают", – говорится в сообщении.

Ранее издание "Новое время" сообщило со ссылкой на несколько источников, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла "апогея". "Украинская правда" в понедельник сообщила, ссылаясь на свои источники, о готовящейся отставке Богдана.

Напомним, ещё в середине осени минувшего года Андрей Богдан на встрече с местными и иностранными журналистами заявил, что он разочаровался во фракции правящей партии "Слуга народа" в парламенте страны. Богдан считает, что у многих депутатов из-за стремительного карьерного роста началась "звездная болезнь" и отметил, что во фракции есть "психически больные люди". Досрочные парламентские выборы Богдан считает маловероятными, но "посмотрим".



