Водитель «Ауди», круживший в пешеходном сердце Петербурга, был пьян. ГИБДД показывает фото салона

В отношении водителя, которого с погоней ловили на Дворцовой площади, составлено сразу пять протоколов об административных правонарушениях. Продували его не напрасно.

Официальную информацию о происшествии в центре Петербурга, очевидцем которого стал корреспондент «Фонтанки», сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области. 10 февраля в 21:19 на Миллионной улице сотрудники ДПС ОГИБДД по Центральному району и ОБ№5 ДПС ГИБДД предприняли попытку остановить «Ауди», водитель которого в нарушение ПДД двигался по полосе, предназначенной для встречного движения. На законные требования сотрудников полиции об остановке водитель не среагировал, а увеличил скорость и попытался скрыться на Дворцовой площади.

В ходе организованного преследования водитель автомобиля неоднократно нарушал ПДД, создавая угрозу безопасности других участников дорожного движения, отмечают в УГИБДД. В 21:30 автомобиль нарушителя остановили у дома 3А по набережной реки Мойка. За рулем сидел 38-летний житель Санкт-Петербурга, находившийся в состоянии опьянения. Его задержали сотрудники ОГИБДД Центрального района.





В отношении мужчины составлено пять протоколов об административных правонарушениях по следующим статьям:

12.8, часть 1, КоАП РФ (управление ТС лицом, находящимся в состоянии опьянения);

12.15, часть 4, КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу встречного движения) – три материала;

12.25, часть 2, КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС).

Очевидцы, среди которых был и корреспондент «Фонтанки», наблюдали, как Audi А4 в сопровождении одной машины ГИБДД свернул с Миллионной на Дворцовую, а оттуда, подскакивая на брусчатке, заехал через арку Главного штаба на Большую Конюшенную улицу. В пешеходной зоне обе машины неспешно, как в танце, выписывали круги среди малых архитектурных форм и опешивших горожан – взрослых и детей. Затем нарушитель снова выехал на Дворцовую, и к погоне присоединилась вторая машина ГИБДД. Его чуть было не остановили – как раз этот момент попал на видео. Но водитель «Ауди» вывернулся и умчался в сторону Мойки. А вскоре туда проследовали пара легковых машин ГИБДД и микроавтобус.



