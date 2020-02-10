"Панцири" прикрыли российскую авиабазу в Сирии от атаки дронов

Российские комплексы ПВО "Панцирь-С" накануне отразили две атаки дронов на авиабазу ВКС РФ Хмеймим, пострадавших и разрушений нет. Об этом говорится в к заявлении российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии вечером 10 февраля.

"Ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" первая атака с северо-восточного направления отражена на расстоянии около двух километров от базы. В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления (со стороны Средиземного моря), была поражена на удалении шести километров от авиабазы", – говорится в сообщении.

В заявлении подчеркивается, что "пострадавших или материального ущерба нет". Уточняется, что атака началась вечером 9 февраля с наступлением темного времени суток. В данный момент база функционирует в плановом режиме.



