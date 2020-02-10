Криштиану Роналду получил на день рождения от своей девушки Mercedes за 600 с лишним тысяч евро

Звезды футбола предпочитают дорогие автомобили, и игроки «Зенита» не исключение. Однако даже они не получают в подарок на день рождения от своих подруг ничего похожего на Mercedes AMG G63, который подарила Роналду его девушка – испанская модель Джорджина Родригес.

Cristiano Ronaldo's Girlfriend, Georgina Surprises him with a Mercedes AMG G63 on his 35th Birthday??? pic.twitter.com/mAeqcRG3LV — LINDAVEE ALIEMEKE (@lindaveesblog) February 6, 2020





Впрочем, для форварда «Ювентуса» и одного из самых высокооплачиваемых футболистов в мире это будет далеко не самое дорогостоящее пополнение его обширной коллекции супердорогих автомобилей. Как пишет 10 февраля Give Me Sport, общая стоимость принадлежащих португальцу автомобилей превышает 7 миллионов евро.

Насколько эта коллекция большая, можно судить хотя бы по тому, что Роналду принадлежат целых пять гаражей в Мадриде, два в Лиссабоне и огромный гараж перед его роскошной виллой в окрестностях итальянского Турина. Достоверно известно о нескольких его автомобилях, на фоне которых Криштиану любит фотографироваться для своего Instagram. Так, у звезды футбола не один, а целых два Bugatti: Veyron и более свежая модель Chiron.

Кроме этого имеются: McLaren Senna стоимостью 1,2 миллиона евро, Lamborghini Aventador (около 300 000 евро), Porsche Carrera 911 Turbo S (примерно 160 000 евро) и Ferrari F12 TDF (порядка 400 000 евро).

Есть в гараже португальца и несколько кроссоверов: Mercedes AMG GLE 63 (150 000 евро), Range Rover Sport (118 000 евро) и Rolls-Royce Cullinan за 400 000.

Пожалуй, самым скромным автомобилем в коллекции является кабриолет Chevrolet Camaro по вполне демократичной цене в 40 000 евро. А в целом, учитывая новый подарок, «гараж» одного из ведущих мировых футболистов, по оценкам таблоида Daily Mail, тянет на сумму в 7 663 024 евро, что приблизительно составляет 536 156 547 рублей.