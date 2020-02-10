После съёмок клипа Толоконниковой из Pussy Riot сорвали фотосессию. В студию на Васильевском полицию привёл газ

Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова второй день проводит в компании сотрудников правоохранительных органов. В этот раз вместе с друзьями её забрали с фотосессии на Васильевском острове. Экскурсию обеспечил тревожный петербуржец.

Как сообщила «Фонтанке» Толоконникова, вечером 10 февраля люди в форме настигли её и ещё 12 человек в здании в Академическом переулке, одно из помещений которого было оборудовано под студию. Там активисты планировали провести фотосессию со знакомым дизайнером Ольгой Чернощёковой. Привезли одежду, «чемоданов штук десять», но единственное, что успели – сделать мейкап.

«Зашли и сказали, что мы задержаны, нам нужно в отдел. Якобы потому, что проводили съёмку в помещении без оснований. Нас 13 человек, мы находимся в 16-м отделе, пока статус непонятен – ждём адвоката», – говорит Толоконникова.

По информации «Фонтанки», полиция на Васильевский остров приехала после звонка мужчины, который сообщил о возможной утечке угарного газа и подсказал адрес – Академический переулок. Сотрудники отреагировали и поехали проверять.





Толоконникова добавила, что подозрительными запахами полицейские у неё не интересовались. Зато, пристальное внимание правоохранителей она ощущала весь день: например, Центра «Э», был замечены рядом со съёмной квартирой.

«Они абсолютно не скрывались, говорили по рации, когда мы выходили из дома. Это было часа в три. Была наружная слежка за нами, поэтому моё скромное предположение: любые съёмки с моим участием на территории Питера запрещены», – делает вывод активистка.

Снова адское задержание в Петербурге: менты ворвались в художественную студию (!!!) где проходила фотосессия и задержали там @tolokno и ещё 11 человек якобы за то что они внутри худстудии без оснований (!!). Полиция Петербурга преследует Pussy Riot по пятам уже второй день. pic.twitter.com/03bZ0uUpEI — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) February 10, 2020

задержаны 13 человек, включая меня и @sofeev, при попытке сделать фотосет. везут в 16-й отдел. кто хочет поддержать, приезжайте, питер. pic.twitter.com/5pDcGfTH5m — nadya (@tolokno) February 10, 2020

Накануне во время съёмок Pussy Riot клипа на песню «Бесит» полиция пришла на «Ленфильм». Об этом 9 февраля сообщил Пётр Верзилов. Правоохранители сначала заявили, что приехали просто удостоверится в том, что на студии не будет происходить «пропаганды гомосексуализма и экстремизма», а затем пошли руководству «Ленфильма». Сразу после, по словам очевидцев, они «вырубили свет» в здании. В ролике должны были сниматься активистка Никсель-Пиксель, художница Леля Нордик и другие. Позже отключение света объяснили совпадением и аварией.