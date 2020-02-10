«Бла-бла Talk». Ксения Собчак дебютировала на Первом канале программой про сестер Хачатурян

В эфире Первого канала вечером 10 февраля вышел первый выпуск передачи Ксении Собчак «Doc Talk». Ведущая посвятила его сестрам Хачатурян, которые обвинялись в убийстве отца.

Ток-шоу собрано из реконструкций событий, интервью с героями семейной истории, комментариев экспертов, примелькавшихся на федеральных телеканалах, заимствований из аналогичных программ, типичных словоформ «изнасиловал», «пристрелю, как собаку», «сучка», «монстр».

Типичные для ток-шоу конфликты среди участников тоже пришлись ко двору в «Doc-Talk». Во второй части программа скатилась в жанр неславянского базара, когда все друг друга перебивают, и степень взаимного уважения стремится к нулю. Философичные фразы Собчак типа «Мы пытаемся понять истоки, чтобы этого не повторялось» казались карикатурными вставками в общей канве.

«У нас оказался видеоархив семьи Хачатурян, абсолютный эксклюзив», – анонсировала ведущая завтрашнее продолжение серии на ту же тему.

Редакторская группа Собчак продолжает съемку шоу про петербургского историка Олега Соколова. Возможно, в программе покажут реконструкцию убийства аспирантки Анастасии Ещенко, расчлененное тело которой нашли в реке Мойка.



