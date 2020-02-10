Из-за коронавируса Nissan может остановить производство в России. Без деталей заглохнет петербургский завод

Китай приостановил производство запчастей от Nissan из-за коронавируса. Их больше не поставляют в Россию. Если процесс не восстановят до середины февраля, завод компании в Петербурге больше не сможет производить машины.

Наладить поставку деталей необходимо в ближайшее время, об этом 10 февраля пишет РБК https://www.rbc.ru/society/10/02/2020/5e419f149a794750c0000c21 со ссылкой на представителеля автокомпании. Китайская сторона обещала запустить завоз зачастей в Россию до 17 февраля – ровно до этого срока у завода в Петербурге хватает своих ресурсов.

Эпидемия коронавируса уже привела к тому, что производство Nissan на два дня встало в Японии из-за срыва поставки необходимых элементов для сбора определённых моделей. Пневмония нового типа серьёзно ударила по рынку техники: Apple закрыла https://www.fontanka.ru/2020/02/01/021/ все торговые точки в Китае, а также столкнулась с трудностями про производстве новых смартфонов https://www.fontanka.ru/2020/01/28/043/. Акции Tesla внезапно обрушились https://www.fontanka.ru/2020/02/06/092/ 5 февраля: незадолго до этого компании пришлось остановить конвейер в Шанхае, где рабочим продлили каникулы.

По мнению исследователей и журналистов, вспышка коронавируса может не только негативно сказаться на всех сферах экономики , но привести к глобальным изменениям в будущем и «разрушить мечты Си Цзиньпина о китайском веке». Журнал Time посвятил этой теории одну из обложек https://www.fontanka.ru/2020/02/06/107/.



