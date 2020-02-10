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Спорт
10.02.2020 23:24
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Две россиянки выбыли из борьбы в первый день турнира St. Petersburg Ladies Trophy

Завершился первый игровой день на женском теннисном турнире St. Petersburg Ladies Trophy-2020. В рамках первого круга соревнований прошли пять матчей.

Российская теннисистка Виталия Дьяченко (Россия, №89 мирового рейтинга) на тай-брейке уступила Марии Саккари (Греция, №21) со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (3:7). За выход в четвертьфинал турнира Саккари поборется с победительницей матча Ализе Корне (Франция, №61) — Елена Остапенко (Латвия, №45).

В другом матче Анастасия Потапова (Россия, №90) победила Людмилу Самсонову (Россия, №118) 6:2, 6:4, а Елена Рыбакина (Казахстан, №37 мирового рейтинга) оказалась сильнее Катерины Синяковой (Чехия, №58) 6:3, 6:4.

Результаты в парном турнире:


Каролин Гарсия (Франция, №46)/ Йохана Конта (Великобритания, №14) – Вивиан Хэисэн (Германия, №153)/ Валерия Страхова (Украина, №360) 6:3, 3:6, 10:5.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля 2020 года. Призовой фонд составляет 750 тысяч долларов. Победителю достанется 146,5 тысяч долларов. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Нидерландов Кики Бертенс.

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