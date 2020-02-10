ГУП «ТЭК» торопится с ремонтом трубы на Ново-Никитинской: обогреть жителей 48 домов по резервной схеме не вышло

Теплоэнергетики обещают восстановить полноценное теплоснабжение в Приморском районе Петербурга утром 11 февраля – на полдня раньше нормативного срока. С холодными батареями ремонт прохудившейся трубы переживают почти в 50 домах.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», к восьми вечера 10 февраля аварийные бригады завершили вентилирование тепловой камеры и начали откачивать воду на Ново-Никитинской улице, 14. Труба метрового диаметра лопнула днём, на её ремонт по графику отводится 30 часов, однако закончить работы во вторник собираются раньше – в 11 утра.

Дома, которые попали в зону аварии, собирались перевести на резервную схему, но дефект на ведущей магистрали не позволил переключить 48 зданий. Горячая вода и отопление отключены. В соцсетях пишут, что мёрзнут, например, на Парашютной улице.



