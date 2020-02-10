К чему мелочиться. Глава Роскосмоса предложит NASA весной обсудить совместную работу в дальнем космосе

"Роскосмос" намерен провести весной с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) переговоры по совместному исследованию дальнего космоса, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Twitter вечером 10 февраля.

"Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса", – написал Рогозин на своей странице.

Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса. А тем временем сотрудницы одного из центров @NASA рекламируют полёт на Луну https://t.co/SmlTY7KhYL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) February 10, 2020





Очередная экспедиция отправится на МКС с космодрома Байконур 9 апреля. В полет отправятся россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин и американец Кристофер Кэссиди. В настоящее время на МКС совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр, которые вернутся на Землю 17 апреля.

Тем временем стало известно о том, что NASA продолжит закупать места на российских кораблях "Союз" для доставки своих астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), пока у США не появятся собственные корабли. Об этом говорится в распространенных в понедельник справочных материалах NASAк проекту американского федерального бюджета на 2021 финансовый год.

"Доставка экипажей в настоящее время осуществляется с использованием российских кораблей "Союз". NASA продолжит приобретать места на "Союзах" для доставки экипажей, пока не станут доступны собственные средства доставки", – отмечается в документе.

В конце ноября 2019 года на портале государственных закупок США NASA разместило заявку, в которой сообщалось о планах управления приобрести два места на "Союзе" на отправку к МКС одного члена экипажа осенью 2020 года, а второго – весной 2021 года.