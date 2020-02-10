Водитель «Рено» во Всеволожском районе вынес на ограждение ВАЗ и скрылся. Пожилую пассажирку спасти не удалось

Вечером 10 февраля на 111 километре КАД во Всеволожском районе неизвестный на «Рено Меган» налетел на ехавший впереди «ВАЗ» и вынес его на водоналивное ограждение справа.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 20.30. От столкновения пострадали две женщины: 57-летняя водительница «ВАЗа» получила тяжёлые травмы, пожилая пассажирка на заднем сидении от удара сразу скончалась. Личность погибшей устанавливается.

Человек за рулём «Рено» с места аварии скрылся, его объявили в розыск.



