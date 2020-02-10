В администрации Пушкинского района «акция». По ней жители могут наполнить вазу обращениями к главе района

В здании администрации Пушкинского района поставили вазу, в которой все желающие в рамках «акции» могут оставить свои обращения к главе района Владимиру Омельницкому. Информация об этом 10 февраля появилась в паблике «ВКонтакте» «Детскосельский онлайн».

Горожан смутило «акционное оформление» возможности обратиться к Владимиру Омельницкому. Емкость для пожеланий жителей напоминает вазу. «Бросайте ваши обращения сразу в урну», – шутят пользователи.

Через два дня, 12 февраля в доме молодежи «Детскосельский» на Магазейной улице главе района предстоит отчитаться перед жителями об итогах социально-экономического развития в 2019 году и планах — на текущий. Правда, начнется мероприятие, не совсем в удобное для работающих горожан время — 16.00.



