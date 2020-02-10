Водитель «Ауди» устроил показательные выступления по водительскому мастерству на Дворцовой площади. Победила ДПС

Гонки на скорость и реакцию могли наблюдать туристы, которые пришли любоваться главной площадью Петербурга. Два «Форда» дорожной полиции маневрировали в попытке остановить черный «Ауди».

Юлия Яковлева/"Фонтанка.ру"

Как сообщили «Фонтанке» очевидцы, неловкую погоню можно было наблюдать на Дворцовой площади после 21.00 понедельника, 10 февраля. На предоставленном редакции видео служебные машины меряются преимуществами с непокорным гражданским автомобилем. Требование остановиться владелец «Ауди» проигнорировал и сумел покинуть Дворцовую и скрыться в полумраке Миллионной улицы. Через некоторое время в этом направлении проследовали еще пара полицейских «Фордов» и «Газель». Зрителями этого автопарада стали не только взрослые, но и дети.

Судя по скорости предоставленной источниками «Фонтанки» информации, финиш состоялся через несколько минут. После вынужденной остановки водитель «Ауди» предъявил победителям водительское удостоверение на имя 38-летнего уроженца Ленинграда. Служебные базы данных показали инспекторам ГИБДД владельца немецкой модели среднего класса — его «Ауди А4» сошла с конвейера в 2013 году. Петербуржец при этом обнаружил в себе страсть к коллекционированию штрафов за превышение скорости. Оплачивать их он не особо спешит, впрочем, с возрастом мужчина склонность к быстрой езде пошла на убыль. Что касается места работы, то рискнувшего тягаться с ДПС, возможно, могут вспомнить в цехах Центрального морского конструкторского бюро «Алмаз».

Как уточнили в управлении ГИБДД, задержанному предложено пройти освидетельствование. По результатам будет понятно количество алкоголя в его крови.



