«Морской фасад» устал собирать штрафы за прорехи в безопасности. Разобраться с законами просят Конституционный суд

«Пассажирский порт Санкт-Петербурга «Морской фасад» через Конституционный суд РФ ищет определённости в законодательстве о транспортной безопасности, в соответствии с которым режимный объект уже не раз штрафовали за умышленную беспечность.

Как сообщили в пресс-службе КС 10 февраля, дело петербургского пассажирского порта рассмотрят в открытом заседании 13-го числа. В жалобе администрация «Морского фасада» просит проверить на соответствие Конституции положения федерального закона «О транспортной безопасности», требования по её обеспечению, утверждённые постановлением правительства, а также статью 11.15.1 Кодекса об административных правонарушениях.

Поводом стали штрафы в 200 и 230 тысяч рублей, которые Василеостровский райсуд назначил порту за нарушение в области транспортной безопасности в мае 2018-го и августе 2019 года.

Согласно последнему постановлению, сотрудники подразделения Ространснадзора и регионального управления ФСБ в мае прошлого года внепланово проверяли защищённость «Морского фасада», чтобы в том числе выявить угрозы террористического характера. Проверка длилась месяц, результаты не порадовали.





Как следует из материалов, территория режимного объекта оказалась недостаточна закрыта для посторонних, должного досмотра, чтобы обнаружить запрещённое к проносу, на КПП не производили. А сам досмотр проводили сотрудники без необходимой аттестации. Так, силовиков с муляжами взрывчатки на пути к зоне безопасности никто не остановил.

Василеостровский суд признал, что «Морской фасад» был недостаточно осмотрителен и мог исполнить необходимые требования, но не приложил для этого всех усилий. Аналогичное решение вынесено по результатам проверки в 2018 году. В обоих случаях порт получил минимальный штраф, предусмотренный для юрлиц по статье 11.15.1 КоАП, обжаловать постановления не вышло.

Заявитель настаивает, что суды неверно толкуют положение КоАП, поскольку умысел применим только к физическому лицу: юрлица же «не являются личностью и не обладают интеллектуально-волевыми качествами». Это, как отмечается в тексте, выводит предприятие из-под ответственности за намеренное нарушение.

Кроме того, «Морской фасад» оспаривает требования по обеспечению транспортной безопасности. В 2016 году их утвердило правительство РФ и, как утверждает заявитель, превысило собственные полномочия. Правительство может устанавливать случаи проведения досмотров, но не не регулировать правила и порядок их проведения – это прерогатива Минтранса, говорится в жалобе.

В январе доступность «Морского фасада» на себе проверил корреспондент «Фонтанки», попытавшийся пройти в новый спортзал в составе терминала. На КПП к посетителю гостеприимства не проявили, но договориться удалось.