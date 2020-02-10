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Происшествия
10.02.2020 22:09
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Техническая неисправность «Сапсана» заставила пассажиров гулять в Решетниково. В столицу их перенесёт «Ласточка»

 

«Сапсан» из Петербурга в Москву сломался на станции Решетниково вечером 10 февраля.

Как сообщили читатели «Фонтанки», пассажиров высадили на платформу недалеко от Клина в 20.27. Примерно через час их забрала «Ласточка». Людям сообщили, что на Ленинградский вокзал в столице они прибудут с полуторочасовым опозданием.

На Октябрьской железной дороге произошедшее объяснили технической неисправностью «Сапсана» №773 и пообещали, что пассажирам выплатят компенсацию.

«Ласточка» прибудет в Москву ориентировочно к 22:20.


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