Техническая неисправность «Сапсана» заставила пассажиров гулять в Решетниково. В столицу их перенесёт «Ласточка»

«Сапсан» из Петербурга в Москву сломался на станции Решетниково вечером 10 февраля.

Как сообщили читатели «Фонтанки», пассажиров высадили на платформу недалеко от Клина в 20.27. Примерно через час их забрала «Ласточка». Людям сообщили, что на Ленинградский вокзал в столице они прибудут с полуторочасовым опозданием.

На Октябрьской железной дороге произошедшее объяснили технической неисправностью «Сапсана» №773 и пообещали, что пассажирам выплатят компенсацию.

«Ласточка» прибудет в Москву ориентировочно к 22:20.



