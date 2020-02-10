Минобороны Турции сообщило о "сотнях" ударов по армии Сирии и сотне убитых

Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям армии Башара Асада, сообщает вечером 10 февраля агенство Анадолу со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны страны. По данным турецкого военного ведомства в результате этой операции " нейтрализован 101 военный сил дамасского режима".

Минобороны Турции добавляет, что ударом уничтожены минимум 3 танка, 2 артиллерийско-минометные позиции, а также сбит один вертолет "армии режима Асада".

Турецкие военные подчеркивают – операция проведена в ответ на "артобстрел со стороны сил режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения".

«ВС Турции продолжают наносить удары по целям армии режима в соответствии с законным правом на самооборону. Кровь наших павших воинов не останется неотомщенной», – говорится в коммюнике турецких военных.

Ранее сообщалось о том, что в ответ на гибель своих солдат под артобстрелом в Идлибе турецкие военные стали стягивать бронетехнику и специальные подразделения в зону конфликта.



