Помощников коронавирусного пранкера задержали в Москве. Оба – под подпиской о невыезде

Московские правоохранители задержали организаторов розыгрыша с приступом «коронавируса» в столичном метро. С мужчин, которые кричали о заболевании и наводили панику в одном из вагонов, пока их товарищ имитировал судороги на полу, взяли подписку о невыезде.

Как вечером 10 февраля сообщает «Российская газета» со ссылкой на слова официального представителя МВД Ирины Волк, оба подозреваемых оказались безработными. При обыске у них в квартирах изъяли технику. С граждан взяли подписку о невыезде до выяснения всех обстоятельств.

Пранкер, сыгравший больного коронавирусом, до 8 марта останется в СИЗО. Такое решение принял Черемушкинский суд.

Видео розыгрыша в вагоне на перегоне «Полежаевская» – «Улица 1905 года» появилось в сети 2 февраля. Главный шутник бился в судорогах, его сподвижники имитировали панику. Люди, напуганные новостями о пневмонии нового типа, в ужасе выбегали на платформу.



