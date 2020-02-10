Телеведущую Алёну Водонаеву ждут в полиции после публикации про аборты и демографию

Полиция хочет пообщаться с телеведущей Аленой Водонаевой. Правоохранительные органы хотят обсудить с ней публикацию об абортах и демографии в Instagram.

Телеведущую пригласили на беседу в отдел столичной полиции по Таганскому району в письме, пишет 10 февраля портал Super.ru со ссылкой на саму Водонаеву и ее адвоката Екатерину Гордон. По данным издания, проводится проверка по статье 282 Уголовного кодекса России («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Из копии письма видно, что речь идет о социальных группах малоимущих, бедных и нищих. Истец – физическое лицо, его личность неизвестна.

По мнению Гордон, никаких основания для возбуждения дела нет и они готовы провести лингвистическую экспертизу. «Мы готовы предоставить лингвистическую экспертизу. Алена высказала свое мнение, которое разделило огромное количество людей. Я подозреваю, что есть некие оголтелые общественные организации, которые пытаются найти основание, чтобы испортить жизнь Алене Водонаевой», – рассказала адвокат.

Водонаева сообщила, что намерена приехать в отделение. «В этом письме фигурируют вырванные из контекста фразы, которые до этого цитировали все центральные телеканалы с целью дискредитировать меня. Я как законопослушный гражданин обязательно приду и отвечу на все вопросы полицейских», — прокомментировала изданию ведущая и уточнила, что не собирается брать свои слова обратно.

В социальной сети Instagram ведущая заявляла, что увеличение материнского капитала до 1 млн рублей за третьего ребенка приведет к тому, что неблагополучные слои населения «начнут рожать ради этого миллиона». Алена Водонаева советовала женщинам строить карьеру и копить деньги прежде чем рожать детей. Также она заявляла, что презирает семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка, не имея возможности их обеспечить.



