В России более 20 тысяч человек находятся под наблюдением из-за коронавируса

Более 20 тысяч человек в России все еще находятся под наблюдением специалистов из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции. Об этом 10 февраля рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Обследованы и госпитализированы из общего количества за весь период наблюдения с 31 декабря 2019 года 769 человек», — сообщила Попова ТАСС. Из них у 97 человек был установлен грипп, еще у 121 человека — респираторные заболевания, «вызванные вирусами негриппозной этиологии», уточнила руководитель Роспотребнадзора.

Всех прибывающих из Китая граждан КНР размещают в карантинных зонах, где они находятся под наблюдением медиков в течение двух недель.

По словам Поповой, темп прироста заболеваемости снижается, однако российские и китайские специалисты склонны крайне сдержанно реагировать на это. «Пока высокого оптимизма ни мы, ни они не испытываем», — сообщила глава ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что граждане Китая, которые стали первыми заболевшими коронавирусом в России, готовятся к выписке. Помимо случаев, выявленных в Забайкалье и в Тюменской области 31 января, информация о распространении коронавируса в России пока что не поступала. В Петербурге столь пристально следят за здоровьем горожан, что по квартирам ходят специалисты в масках и забирают на обследование всех «подозрительных» граждан. После того как неизвестные взяли анализ у 10-летней девочки без ведома взрослых и буквально ворвались к ней в дом, разбираться в допустимости таких методов придётся уполномоченному по правам ребёнка.



