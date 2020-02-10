В Смольном показали, как Евро-2020 перекроет Крестовский остров

Правительство Петербурга ограничит в городе движение транспорта в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Тем, кто живет или работает на Крестовском острове, выдадут пропуска.



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Проект постановления опубликован 10 февраля на сайте Смольного. Временное ограничение движения вводится 17 июня и 3 июля с 00.00 до 24.00. 13 июня 22 июня – с 00.00 до 03.00 следующего дня. С 15 апреля по 2 июля будет организована выдача пропусков владельцам транспортных средств, которые проживают или работают на Крестовском острове. В приложении к проекту содержится конкретный перечень дорог, которые будут закрывать для автомобилистов, там более 30 наименований.

Ранее стало известно, что в Петербурге будет организована работа двух зон для болельщиков во время Евро-2020. Футбольная деревня на Конюшенной площади будет работать с 12 июня по 12 июля 2020 года, она предлагает трансляцию всех матчей турнира в прямом эфире. Зона публичного просмотра на Дворцовой будет работать 3, 4, 7, 8, 12 июля 2020 года: здесь будут транслировать матчи Евро-2020, начиная с 1/4 финала.



