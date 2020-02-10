Минпросвещения РФ запустило портал по усыновлению

Минпросвещения РФ запустило всероссийский портал для желающих принять в семью детей-сирот, сообщает ведомство вечером 10 февраля.

"Начал работать всероссийский информационный портал Минпросвещения, на котором собрана информация по усыновлению в России: анкеты детей, оставшихся без попечения родителей, данные об органах опеки и попечительства, региональных и федеральных операторах банка данных", – говорится в сообщении.

Уточняется, что с 25 февраля те, кто имеют заключение о возможности быть опекуном, смогут на портале записаться на приём в федеральный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Также в разделе "Приёмным родителям" представлены ответы на часто задаваемые вопросы, информация о формах семейного устройства, образцы заявлений и анкет. А в разделе "Законодательство" пользователи смогут ознакомиться с официальными документами по усыновлению детей.



