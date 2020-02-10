Уставшая петербургская лисица-мать попалась в фотоловушку и стала номинанткой конкурса

Лиса с пятью детёнышами стала номинанткой национального фотоконкурса «Фотоловушка-2019». Снимок, сделанный на территории одного из петербургских заказников, был признан одним из лучших в номинации «Хищники».

Как 10 февраля сообщили в комитете по природопользованию Петербурга, в Дирекции особо охраняемых природных территорий, специалисты которой стали авторами работы, кадр назвали «Уставшая, но счастливая». На фотографии лисица обнюхивает троих детёнышей посреди леса. Ещё двое выглядывают из норы.

За животными в заказниках Петербурга следят с помощью восьми фотоловушек. Такая практика применяется по всему миру: благодаря устройствам учёные не только исследуют поведение животных в дикой природе и следят за их численностью, но иногда совершают научные открытия. Так, в 2019 году на кадрах с юга Вьетнама специалисты заметили вьетнамского оленька, которого никто не видел с девяностых годов прошлого века.



