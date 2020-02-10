33 миллиона россиян подали заявки на перенос номера мобильного телефона

Количество россиян, подавших заявку на перенос номера мобильного телефона, вечером 10 февраля перешагнуло рубеж в 33 миллиона, сообщает Россвязь.

Общее количество заявок на услугу по смене оператора с сохранением номера мобильного телефона (Mobile Number Portability, MNP) в России с момента запуска этой услуги с 1 декабря 2013 года достигло 33 миллионов, говорится в сообщении Россвязи. Тридцатитрёхмиллионная заявка на перенос номера зафиксирована в Ульяновской области от физического лица.

В соответствии со статистикой подведомственного Россвязи ФГУП ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных номеров) менее чем за месяц поступил 1 миллион заявок на смену оператора с сохранением номера.

"Чтобы воспользоваться услугой переносимости мобильного номера, абонент может ознакомиться с условиями перехода на сайте практически любого оператора подвижной радиотелефонной связи и выбрать один из приемлемых ему вариантов: лично в салоне оператора связи написать заявление на перенесение абонентского номера или оставить заявку на переход к выбранному оператору связи со своим номером и получить SIM-карту без посещения салона данного оператора связи", – добавляют в Россвязи.





Согласно статистике ФГУП ЦНИИС, в 2019 году было подано 9,1 млн заявок, что почти на 2 млн больше, чем за 2018 год. В целом на конец 2019 года было подано 31,2 млн заявок, из них было одобрено чуть меньше половины – 14,9 млн.

Услуга MNP была запущена 1 декабря 2013 года. К базе данных перенесенных абонентских номеров подключены все действующие операторы сотовой связи, а также ряд операторов фиксированной связи, банков, контент-провайдеров, СМС-агрегаторов.